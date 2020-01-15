Teröristlerin "beyaz kamuflaj" oyununu termal kameralar bozdu
Hava şartlarına uygun olarak beyaz kamuflajla saklanmaya çalışan teröristler, termal kameralardan kaçamadı. Pençe Harekatı'nın devam ettiği Kuzey Irak'taki Haftanin bölgesinde, Mehmetçiğe saldıran teröristler termal kameralar sayesinde belirlenip etkisiz hale getirildi.
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