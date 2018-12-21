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Teröristlerin brandalı önlemi görüntülendi

Sınır ötesine düzenlenecek operasyonda yerli insansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçlarından gizlenmek isteyen teröristlerin Resulayn’da sokakları brandayla kapattıkları gözlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın terör örgütü PYD/YPG'nin kontrolündeki Fırat'ın doğusuna operasyon yapılacağını açıklamasının ardından teröristler gizlenmek için çeşitli yollara başvuruyor. Teröristler, yerli insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçlarından (SİHA) gizlenmek için Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Resulayn kentinde sokakların üzerini brandalarla örttü. Görüntülerde, teröristlerin bir çok cadde ve sokağın üzerini branda ile kapattıkları gözlendi.
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Teröristlerin brandalı önlemi görüntülendi
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