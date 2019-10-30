Web TV Haber Teröristlerin sözde karargahlarındaki detaylar dikkat çekti

Teröristlerin sözde karargahlarındaki detaylar dikkat çekti

30.10.2019 | 16:12

Suriye Milli Ordusu askerleri, PKK/YPG terör örgütünden temizlenen sözde karargahları didik didik arayarak tünel ağını ortaya çıkarıyor.

Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, PKK/YPG terör örgütünden temizlenen Tel Abyad kentinde teröristlerin sözde karargah ve gizlenmek için kullandığı yerlerde mühimmat, patlayıcı ve mayın arama çalışmalarını sürdürüyor. Teröristlerin daha önce kullandığı binalara giren SMO askerleri, her yeri didik didik arıyor. Kontrollü bir şekilde binalara giren askerler, içeride terörist olma ihtimaline karşı tedbiri elden bırakmıyor. Teröristlerin kazdığı tünelleri de tespit eden askerler, giriş ve çıkışları patlayıcı kullanarak kapatıyor.


Teröristlerin barınma yerleri dikkat çekti
Terör örgütünün sözde karargahlarına da giren askerler, örgüte ait çok sayıda doküman ele geçirdi. Duvarlarda terör örgütüne ait yazılar ile üyelerine ait fotoğraflar olduğu görüldü. SMO askerleri, teröristlerin fotoğraflarını duvarlardan sökerek yere attı. Birçok odadan oluşan sözde karargahların yatmak için de kullanıldığı gözlendi. Kum torbaları ile kapatılan yerlerden ise Türkiye tarafının gözlendiği belirlendi.


Tünel ağı kurulmuş
Teröristlerin sözde karargah ile nöbet tuttukları yerler arasında tünellerle ulaşım sağladığı belirlendi. Yaklaşık 5 metre derinlikteki tünellere demir merdivenlerle iniliyor. Merdivenden inen teröristlerin, tünel ağını kullanarak sözde karargah ve mevziler arasında gidiş gelişi sağladıkları belirlendi. Teröristlerin kaldıkları yerlerin pencereleri ile damlarını ise bez parçaları ve battaniyelerle kapatıp Türk askerinden gizlenmeye çalıştıkları tespit edildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

04:54
Teröristlerin sözde karargahlarındaki detaylar dikkat çekti 30.10.2019 | 16:12
00:44
Azeri asıllı Rus askeri, Türk askerine "Her şey yahşidir" diye seslendi! 30.10.2019 | 10:12
02:13
Şehit olan lise arkadaşı Piyade Teğmen Kamuran Ablak’ın haberini gözyaşları içinde böyle sundu 30.10.2019 | 08:13
03:14
Rusya'da flaş çekilme açıklaması! 29.10.2019 | 17:47
02:57
ABD Başkanı Trump'tan DEAŞ açıklaması 29.10.2019 | 16:42
03:59
İzmir Ödemiş'te 2 bin kişi aynı anda zeybek oynadı 29.10.2019 | 14:58
06:21
İstanbul Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu operasyonu: 40 gözaltı! 29.10.2019 | 08:12
02:27
İşte Müge Anlı'nın programında çarpıtılmaya çalışılan o anlar 28.10.2019 | 20:02
02:18
Müge Anlı: Biraz vicdan lütfen!... 28.10.2019 | 20:03
04:22
Müge Anlı: Zazalar milletimizin en değerli parçalarından biri 28.10.2019 | 20:03
03:55
Müge Anlı: RTÜK gereği böyle yapmamız gerekir 28.10.2019 | 20:03
00:36
Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika Rasulayn paylaşımı! 28.10.2019 | 15:44
08:35
Siber saldırı nedir? DDoS saldırısı nasıl yapılır? Siber saldırı nasıl yapılır? 28.10.2019 | 14:04
05:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Bengalce dilinde tanıttığı kitapta talebe yetişemiyor 28.10.2019 | 13:33
02:53
Dalaman ve Göcek ormanları küllerinden yeniden doğuyor 28.10.2019 | 13:35
03:40
İstanbul Maltepe'de temizlik işçilerinin eylemi devam ediyor 27.10.2019 | 13:18
03:41
Çalıntı kredi kartlarından yapılan harcamaları artık bankalar ödeyecek! İşte o ödemeleri geri almanın yolları... 27.10.2019 | 13:50
02:32
CHP ile kurdukları ittifak hakkında konuşan HDP Eş Başkanı Pervin Buldan CHP'ye sitem etti! 27.10.2019 | 12:17
00:22
CHP’li RTÜK üyesi Faruk Bildirici’nin makam aracı skandalı kamerada! 27.10.2019 | 11:34
02:04
İzmir’in göbeğindeki çöp dağları vatandaşları canından bezdirdi! 27.10.2019 | 11:03

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN