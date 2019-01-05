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Halk otobüsü şoförü "Para geçmez" deyinde dehşet saçtı!

Trabzon'da kimliği belirsiz bir kişi tartıştığı halk otobüsü şoförü Mustafa G.'ye yumrukla saldırdı. O anlar kameraya yansıdı. Şoförün şikayeti üzerine polis saldırganı arıyor.

Olay, bugün saat 11:00 sıralarında Erdoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi halk otobüsüne binen kimliği belirsiz bir yolcu, ulaşım kartı ile ücretini ödemek istedi. Kartında bakiye olmayan yolcu, sürücüye Mustafa G.'ye para uzattı. Parayı almayan sürücü, yolculardan birinden para karşılığında kartını kullanabileceğini belirtti. Buna karşı çıkan yolcu, direksiyon başındaki sürücüye yumrukla saldırdı. Saldırgan diğer yolcuların araya girmesiyle otobüsten indirildi. Olayda aldığı yumruk darbeleri ile yaralanan Mustafa G., şikayetçi oldu. Polis saldırganı arıyor.
Olay anı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

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Halk otobüsü şoförü "Para geçmez" deyinde dehşet saçtı!
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