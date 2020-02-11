Trafik canavarı hem alkollü araç kullandı hem drift yaptı | Video

Aksaray'da alkollü genç bir sürücü kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda drift yaptı. Hem kendi hem de diğer vatandaşların canını tehlikeye soktu. "Hem kar lastiği yok hem de araba arkadan çekişli" diye savunma yapan gencin yaptığı yanına kalmadı. Polis ekipleri gencin stajyer sürücü belgesine el koyarken 7 bin 717 TL da para cezası kesti.