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TransAnatolia yarışlarındaki kazada Türk motosikletçi yaralandı

Konya'da düzenlenen 'TransAnatolia Rally Raid' yarışmasında  yarışçılardan  Selçuk Necati Bektaş (53) motosikletten düşerek kaza geçirdi. Yaralanan Bektaş, parkurda yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopterle Konya'ya sevk edildi.

Bolu'daki Abant Tabiat Parkı?nda 24 Ağustos tarihinde başlayan, 2 bin 300 kilometrelik kültür ve tarih dolu bir rota üzerinden 31 Ağustos günü Şanlıurfa Göbeklitepe de sona erecek olan '9. Transanatolia Rally Raid' yarışması devam ediyor. Yarışmanın bugün gerçekleşen Aksaray Tuz Gölü etabında şansızlık yaşandı. Yarışçılardan Selçuk Necati Bektaş, yarış sırasında motosikletinden düşerek yaralandı. Bektaş'a ilk müdahale yarışların Türkiye Koordinatörlüğünü de üstlenen Konya UMKE ekibi tarafından yapıldı. Bektaş için olay yerine Konya'dan ambulans helikopter sevk edildi. Yola iniş yapan helikopter, Bektaş'ı alarak Konya'ya getirdi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Selçuk Necati Bektaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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TransAnatolia yarışlarındaki kazada Türk motosikletçi yaralandı
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