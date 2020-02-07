Tren kazası anı kameraya böyle yansıdı! | Video
Afyonkarahisar'da, hemzemin geçitten bariyerleri kapalıyken geçmeye çalışan ekmek yüklü kamyonete yük treninin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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