Türkiye onları konuşmuştu! Azize Çelik’in eşi Cengiz Çelik enkaz altından çıkarılma anını A Haber’e anlattı
Cuma günü Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki apartmanın çökmesiyle enkaz altında kalan ve UMKE görevlisi ile yaptığı telefon görüşmesi ile tüm Türkiye'nin tanıdığı Azize Çelik ve eşi Cengiz Çelik’in tedavileri Fırat Üniversitesi Hastanesinde sürüyor. Enkaz altından çıkarılan Cengiz Çelik deprem anında yaşadıklarını ve enkazdan çıkarılma anını A Haber muhabiri Fırat Öztürk’e anlattı. Çelik, “Oturma odasındaydık birden sarsıntı oldu çocukları bir araya toplamaya başladık yatak odasında gittim telefonları alıp, dışarı çıkmaya çalıştık. Daha sonra duvarlar patladı. Dış kapı açılmadı balkondan atlamayı düşündük. O esnada bina yıkıldı.” dedi.
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