Web TV Haber Türkiye Rusya'dan SU-35 savaş uçağı alacak mı? Rus SU-35 savaş uçakları hakkında flaş gelişme...

Türkiye Rusya'dan SU-35 savaş uçağı alacak mı? Rus SU-35 savaş uçakları hakkında flaş gelişme...

27.10.2019 | 10:38

Türkiye, S400'lerden sonra Rusya'dan SU-35 savaş uçakları da alıyor! 36 adet SU-35 savaş uçağı alımı için Türkiye ve Rusya'nın anlaşmaya vardığı iddia edildi.

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