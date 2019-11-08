Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarısı vatan haini Can Dündar'ı böyle bunalıma soktu!
Vatana ihanetten yargılanan firari FETÖ’cü Can Dündar, Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye'nin terör yuvalarını dağıtmasına engel olamayan Avrupa Birliği’ne böyle sitem etti! İşte FETÖ'cü vatan haini Can Dündar'ın terörist destekçisi Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısındaki çaresizliği sebebiyle yaşadığı bunalım anları...
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