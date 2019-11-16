Türkiye ve Rusya'nın Kamışlı - Derik arasındaki 7. ortak devriyeden ilk görüntüler!
Türkiye ve Rusya'nın Kamışlı - Derik arasında gerçekleştirdikleri 7. ortak devriyeden ilk görüntüler paylaşıldı.
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