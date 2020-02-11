Web TV Haber Türkiye’nin İdlib’deki yeni adımları neler olacak?

Türkiye’nin İdlib’deki yeni adımları neler olacak?

Türkiye’nin İdlib’deki yeni adımları neler olacak?
11.02.2020 | 17:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yaşayan İnsan Hazinleri Ödül Töreni’nde İdlib’deki rejim unsurlarının hain saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yarınki AK Parti Grup toplantısında bundan sonraki adımları açıklayacağını bildirdi. Konuya ilişkin son değerlendirmeleri ORSAM- Suriye Araştırmacısı Hamza Haşıl A Haber’e değerlendirdi.

"TÜRKİYE KARADA ÇOK GÜÇLÜ BİR POZİSYON ALMIŞ DURUMDADIR"

ORSAM- Suriye Araştırmacısı Hamza Haşıl bölgeye ilişkin şu bilgileri kaydetti: "Şu anda İdlib'de Türkiye ve Rusya arasında ki gerilimin tırmanmasını için çabalıyorlar. Bu tırmandırma çabalarında elbette Esad rejiminin bölgedeki bir takım ideallerinin etkisini söylemek mümkündür. Şu an sahada gerçekleşen gelişmeler daha önceki gelişmelerden kopuk değildir. Bugün Milli Savunma Bakanlığı;"Naryap tamamen silahlı muhaliflerin kontrolüne geçmiş durumdadır." açıklamasında bulundu. Bu açıklamada bize Serakip'in kapılarını aralamış gibi gözüküyor. Serakip, İdlib merkeze ulaşmadan önceki son büyük yerleşim noktasıdır ve bu yüzden önemli bir bölgedir. Türkiye'nin bu noktadan sonra yapması gerekenlerden bir tanesi Rusya'ya ve rejime doğal sınırlarına ulaştığını kabul ettirmek olmalıdır. Bunun için Türkiye karada çok güçlü bir pozisyon almış durumdadır. Bu yalnızca bir gözdağı değil Türkiye'nin kararlılığının da bir göstergesidir."

İdlib'in Türkiye için hayati bir önem taşıdığını vurgulayan Haşıl:"İdlib'i biz hep askeri ve siyasi noktalarla konuşuyoruz lakin 4 milyona yakınlık İdlib nüfusu Türkiye sınırına göç etmiş durumdadır. Bu sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın da bir problemi haline gelmiştir. Dolayısıyla Türkiye'nin burada atacağı adımlar sadece milli güvenliğimiz açısından değil Avrupa'nın güvenliği açısından da son derece önemlidir. NATO'nun sadece sözde değil, aktif olarak Türkiye'ye destek vermesi kanaatindeyim." ifadelerinde bulundu.

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