Türkiye'nin konuştuğu o cinayet! Yardım etmek istedi, katil oldu | Video

Konya’da erkek arkadaşı tarafından şiddet gören kadını kurtarayım derken çıkan arbedede Özgür Duran’ı kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden olan Kadir Şeker, Türkiye'nin gündemine oturdu. Üniversiteye hazırlanan 20 yaşındaki Şeker, kütüphaneden çıkmış, teyzesinin evine doğru gidiyordu. İddiaya göre yürüdüğü parkta Özgür Duran'ın bir kadını darp ettiğini gördü ve müdahale ederken kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Kadir Şeker ifadesinde o bıçağı kendini korumak için taşıdığını söyledi. Tutuklanmasıyla sosyal medyada tartışma başladı.