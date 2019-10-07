Türkiye'nin Suriye operasyonundan YPG'den çok CHP rahatsız oldu!

Türkiye'nin terörler mücadele kapsamında Fırat'ın doğusuna yapmaya hazırlandığı operasyondan YPG'li teröristlerden çok CHP rahatsız oldu.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan sonra bir skandal açıklama da IMF ile yaptığı gizli görüşmeyle gündemden düşmeyen Faik Öztrak'tan geldi.

Partisinin MYK toplantısı sonrasında basın açıklaması yapan CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Suriye'ye yönelik operasyonla ilgili Türkiye'yi ABD ile gizli anlaşma yapmakla suçladı.

Sınırlarımızdaki tehdidi görmezden gelen Öztrak, "Milletimizin geleceğini Ortadoğu bataklığına saplamaktan çekinmiyorlar. Egemen güçler bölgedeki kızgın kestaneyi almak için Türkiye'yi maşa gibi kullanıyorlar" ifadelerini kullandı.

Operasyon konusunda Türkiye'yi desteklemesi gerekirken YPG'yi destekleyen Öztrak, "Operasyonla Saray, çok büyük bir bedeli çocuklarımıza ve torunlarımız da dahil milletimizin sırtına yüklemeye hazırlanıyor" dedi.

Sınırlarımızdaki tehdit için harcanan bütçeye de dil uzatan Öztrak, "Milyarlarca dolar kaynak yok yere harcanıp gidecek" şeklinde konuştu.

CHP'NİN YPG SAVUNUCULUĞU YAPMASINA ŞAŞIRMADIK

CHP'nin Türkiye'nin Suriye operasyonuna bu denli karşı çıkması çok da şaşırtıcı olmadı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye karşıtı Suriye konferansı yapan CHP, YPG sempatizanı isimleri de çağırmıştı.

Öte yandan CHP, FETÖ'cü ve PKK'lıların da bulunduğu Berlin'deki konferansa da katılmış ittifakı İYİ Parti ile aralarının açılmasına ve her kesimden tepki görmüştü.