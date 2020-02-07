Uçak kazası genç çifti birbirinden ayırdı! | Video

İstanbul- İzmir seferini yapan uçakta hayatını kaybedenlerden biriydi Zehra Bilgi Koçar. Koçar eşiyle beraber hafta sonu tatili için İzmir'den İstanbul'a seyahat planladı. Ancak Ticaret Başkanlığı'nda müfettiş olan eşi İstanbul'da işi çıkınca erken geldi. Ama diş hekimi kadın kazadan kurtulamadı, hayatını kaybetti. Koçar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlandıktan sonra ailesine teslim edildi.