Uçak kazasında acil durum kapıları neden açılmadı? | Video

Pegasus yolcu uçağının dün akşam saatlerinde düşmesi üzerine 3 kişi hayatını kaybetti. Uçuşa kapatılan Sabiha Gökçen Havalimanı ise bugün itibariyle uçuşlara tekrar başladı. Arama Kurtarma Federasyonu Başkanı Umur Zamanoğlu kaza sonrası değerlendirmelerini A Haber’e yaptı.

"KABİN MEMURLARININ İFADELERİ ÇOK ÖNEMLİ"

Arama Kurtarma Federasyonu Başkanı Umur Zamanoğlu kazaya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Biz deniz ve hava kazalarında her zaman DVR ve kara kutu kayıtlarının bakılmasını isteriz. Orada yaşananları tam olarak bilmiyoruz. 3 adet anormal durum gözlemleniyor. Bunlar; hava koşulları, rüzgar, uçağın arkadan gelen rüzgarla iniş yapıyor olması ve pilotun piste hızlı giriş yapmasıdır. Bu verilerin tamamı paylaşılan konuşmalardan alınmıştır. Havacılık sitesinde bir pilotumuzun vermiş olduğu veriyi paylaşmak istiyorum; "radar izi verilerine göre uçak pist başına 661 fit ve 194 natla yaklaşıyor." Yani bu demek oluyor ki uçak piste hızlı geliyor. Dikkatimi çeken bir diğer durum ise acil durum kapıları ve şişme yastıklar devreye alınmamış, bu noktada kabin memurlarının ifadeleri son derece önemlidir. Burada neden bunlara fırsat olmadı, neler yaşandı bilemiyoruz. Bunlar yalnızca kara kutu, DVR ve ifadelerle açıklığa kavuşacaktır."