Uçak kazasından sağ kurtulan yolcu o anları A Haber’e anlattı | Video

Uçak kazasının ardından yaralılar bölgede ki en yakın hastanelere kaldırıldı. Kazada yaralanan Engin Demir A Haber’e yaşananları anlattı.

"BAŞIMA BAGAJ BÖLMESİ DÜŞTÜ VE ORAYA SIKIŞTIK"

Kazazede Engin Demir o anları şöyle dile getirdi:

"Dubai'ye aktarma yapmak amacıyla İzmir'den İstanbul'a geliyordum. Uçak yarım saat kadar rötarlı olarak kalkmıştı. Uçuşta herhangi bir sorun yoktu sadece İstanbul'a yaklaşırken uçağın üzerinde şimşek çaktı. İniş esnasına kadar görüş açısı çok kısıtlıydı ve inişe geçtiği anda çok fazla sallantı oldu. Hızlı bir şekilde iniş gerçekleşti ve her şey birkaç dakika içerisinde yaşandı. Kaza gerçekleştiğinde bagaj taşıyan bölmeler aşağıya düştü, benim kafama da bir bagaj bölmesi düştü ve bizi oraya sıkıştırdı. Daha sonra 5-6 dakika içerisinde bütün ekipler olay yerine geldi. Görevli arkadaşlar arka taraftan bir bölüm açtılar ve ben de oradan sürünerek çıkmayı başardım. Uçağın orta kısmında oturuyordum, arkamızda 3 tane Çinli turist vardı, kaza yaptık dediler daha sonra ise seslerini hiç duymadım. Benim tahminim pistin başından değil ortadan inmeye çalışarak durmaya çalıştı ve duramadı. Allah kimseye yaşatmasın." dedi.