Web TV Haber Üniversite öğrencilerini heyecanlandıran haber! KYK borçları siliniyor mu?

Üniversite öğrencilerini heyecanlandıran haber! KYK borçları siliniyor mu?

12.12.2019 | 21:47

Başkan Erdoğan “KYK borçları silinecek mi?” sorusuyla ilgili “Öğrencilerin lehine bir adım atacağız” ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın KYK borçları için müjde bekleyen öğrencilere yeşil ışık yakması, öğrencileri heyecanlandırdı. Peki üniversite öğrencileri haberi nasıl karşıladı? Öğrencilerin KYK borçları ile ilgili talepleri neler? Detaylar haberimizde.

Başkan Erdoğan, Bilkent Üniversitesi'nde Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla gerçekleştirilen "Her İnsan Bir Dünya" temalı programa katıldı. Burada öğrencilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, KYK kredi borçlarının silinme ihtimaliyle ilgili bir soruya; "Şu anda bu bizim gündemimizde... Değerlendirmesini bütçe görüşmelerinden sonra masaya yatıracağız. Öğrencilerimizin lehine olacak bir adımı da atacağız." dedi.

BAKAN ALBAYRAK DA MÜJDE VERMİŞTİ
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Malatya'dan Trabzon'a birçok ilde KYK borçlarıyla ilgili gençlerden talep gelmesi üzerine çalışma başlattı. Bakan Albayrak, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda müjdeli haberi verdi. Albayrak, "KYK ile ilgili, gençlerimizle ilgili bir çalışma yapıyoruz; üniversiteden mezun olmuş arkadaşların borçlarıyla ilgili, yani bu konuda bir iyileştirme noktasında inşallah" açıklamasını yaptı.

ÖĞRENCİLER MEMNUNİYETLE KARŞILADI
Bakan Albayrak ve Başkan Erdoğan'ın KYK borçları için müjde bekleyen öğrencilere yeşil ışık yakması öğrenciler tarafından heyecanla karşıladı. Öğrenciler "İnşallah KYK borçları kalkar, çünkü ödemede sıkıntı çekebiliriz.", "Borçlar kaldırılırsa çok büyük bir kesim memnun edilmiş olur" yorumlarında bulundu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

01:59
Üniversite öğrencilerini heyecanlandıran haber! KYK borçları siliniyor mu? 12.12.2019 | 21:47
00:58
DEAŞ'ın gerçekleştirdiği bazı infazlardan sorumlu tutulan terörist yakalandı 12.12.2019 | 18:16
10:02
Vatanın yılmaz bekçileri kamerada...Karı-koca PÖH birlikte operasyona katıldı 12.12.2019 | 12:36
03:34
İngiliz ajanın ölümündeki sır perdesi aralanıyor! Ajan kimden kaçıyordu? 10.12.2019 | 20:16
02:23
HDP önünde nöbet tutan anne evladına böyle kavuştu 10.12.2019 | 18:11
01:29
Beşiktaş Vodafone Park saldırısının 10. yıl dönümü 10.12.2019 | 15:06
11:59
A Haber Ceylan ailesinin evinde! 10.12.2019 | 10:57
02:01
Diyarbakır annesine ‘vicdansız’ hakaret 07.12.2019 | 14:18
00:21
17 yaşındaki kız arkadaşını sokak ortasında dövdü 06.12.2019 | 17:20
01:44
Türkiye'nin "Mini Askerleri" göreve hazırlanıyor 06.12.2019 | 14:10
01:39
Zırhlı araç devrildi: 13 yaralı 03.12.2019 | 18:15
05:30
Özel Harekat Polisinden Nefes Kesen Tatbikat! 03.12.2019 | 14:53
01:50
Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı mezarı başında anıldı 01.12.2019 | 18:07
02:18
Hal savaş alanına döndü, yaşanan patlama kameraya böyle yansıdı: 1 ölü 30.11.2019 | 18:14
06:33
Meteoroloji Ve AKOM'dan kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! 29.11.2019 | 10:45
01:01
Meclis'te gerilim! “Kemal Kılıçdaroğlu, özür dilemeli” / A Haber 29.11.2019 | 10:45
00:44
Sahte peygamber Evrenosoğlu'nun bu videosu paylaşım rekorları kırmıştı 28.11.2019 | 21:12
01:16
MİT'in düzenlediği operasyonla öldürdüğü PKK'lı terörist Beraat Afşin'in PKK elebaşı Duran Kalkan'la görüntüleri ortaya çıktı! 28.11.2019 | 13:08
04:45
Terör yandaşlarına "Ne mutlu Türküm diyene" sözleriyle karşı duran Fransız kadın o anları anlattı 27.11.2019 | 20:30
01:59
Kaçak villa skandalında gelişme 25.11.2019 | 17:07

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN