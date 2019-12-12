Üniversite öğrencilerini heyecanlandıran haber! KYK borçları siliniyor mu?

Başkan Erdoğan “KYK borçları silinecek mi?” sorusuyla ilgili “Öğrencilerin lehine bir adım atacağız” ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın KYK borçları için müjde bekleyen öğrencilere yeşil ışık yakması, öğrencileri heyecanlandırdı. Peki üniversite öğrencileri haberi nasıl karşıladı? Öğrencilerin KYK borçları ile ilgili talepleri neler? Detaylar haberimizde.

Başkan Erdoğan, Bilkent Üniversitesi'nde Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla gerçekleştirilen "Her İnsan Bir Dünya" temalı programa katıldı. Burada öğrencilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, KYK kredi borçlarının silinme ihtimaliyle ilgili bir soruya; "Şu anda bu bizim gündemimizde... Değerlendirmesini bütçe görüşmelerinden sonra masaya yatıracağız. Öğrencilerimizin lehine olacak bir adımı da atacağız." dedi.

BAKAN ALBAYRAK DA MÜJDE VERMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Malatya'dan Trabzon'a birçok ilde KYK borçlarıyla ilgili gençlerden talep gelmesi üzerine çalışma başlattı. Bakan Albayrak, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda müjdeli haberi verdi. Albayrak, "KYK ile ilgili, gençlerimizle ilgili bir çalışma yapıyoruz; üniversiteden mezun olmuş arkadaşların borçlarıyla ilgili, yani bu konuda bir iyileştirme noktasında inşallah" açıklamasını yaptı.



ÖĞRENCİLER MEMNUNİYETLE KARŞILADI

Bakan Albayrak ve Başkan Erdoğan'ın KYK borçları için müjde bekleyen öğrencilere yeşil ışık yakması öğrenciler tarafından heyecanla karşıladı. Öğrenciler "İnşallah KYK borçları kalkar, çünkü ödemede sıkıntı çekebiliriz.", "Borçlar kaldırılırsa çok büyük bir kesim memnun edilmiş olur" yorumlarında bulundu.