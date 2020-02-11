Web TV Haber Uzmanlardan İdlib’e yönelik flaş açıklamalar | Video

Uzmanlardan İdlib’e yönelik flaş açıklamalar | Video

Uzmanlardan İdlib’e yönelik flaş açıklamalar | Video
11.02.2020 | 09:13

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, 5 askerin şehit olduğu, 5 askerinde yaralandığını belirtti.  Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Esad için savaş suçlusu ifadesini kullanarak saldırının yalnızca Türkiye’ye değil uluslararası topluma yönelik olduğunu vurguladı. Uluslararası Strateji Uzmanı Dr. Mesut Şöhret ve SDE Savunma ve Güvenlik Koordinatörü Mithat Işık saldırıya yönelik A Haber’e açıklamalarda bulundu.

"SAHADA NE YAPILMASI GEREKİYORSA YAPILACAKTIR"
Uluslararası Strateji Uzmanı Dr. Mesut Şöhret: "Burada Türkiye için bir meşru müdafaa hakkı doğuyor. Bunun sonucunda benim beklentim ise devletin zirvesinde bir güvenlik toplantısı düzenlenip buna karşı atılacak adımlar değerlendirilecektir. Sahada ne yapılması gerekiyorsa Türkiye bunu yapacak güce sahiptir. Rejimle karşılıklı bir saldırıya girilecekse Türkiye bundan çekilmeyecek ve kaçınmayacaktır. Şu anda zaten yapılan bütün açıklamalarda bu yöndedir. Biz askeri konvoyları bölgeye süs olsun diye göndermiyoruz." ifadesinde bulundu.


SDE Savunma ve Güvenlik Koordinatörü Mithat Işık: "Bizi burada oyalamak ve birliklerimizi yıpratmak istiyorlar. Eğer Rusya ile yaptığımız görüşmelerden bir netice alamayacak olursak Türkiye'nin burada ki nihai hedefi Hatay- İdlib ve Halep hattını Fırat nehrine dayayıp savunma yapması olmalıdır. Bu şekilde olduğunda ülkemize göçte olmayacaktır ve sorunun çözülmesi daha kolay olacaktır." dedi.

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