Van bahçesaray'daki ikinci çığ felaketi neden yaşandı? Meteoroloji Mühendisi'nden çığ felaketi açıklaması | Video

Van’da yaşanan çığ felaketi sonrasında 38 kişi hayatını kaybetti. Bölgede ise arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği biliniyor. Çığ afetine ilişkin değerlendirmeleri, İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Sevim Sırdaş A Haber’e anlattı. Sırdaş: “Çığ noktasında bazı bölgelerimiz önemli ölçüde risk içeriyor. Bu tür felaketlerin yok edilmesi söz konusu değil ancak bilimsel çalışmalarla birlikte önlem alınabilir.”dedi.

"KAR FIRTINASI ÇOK ŞİDDETLİ YAŞANDIYSA 24 SAAT İÇERİSİNDE ÇIĞ BEKLENİR"

İTÜ Meteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Sevim Sırdaş şu açıklamalarda bulundu:

"Bizim bu tür felaketleri tahmin edebilmek için belirli parametrelerimiz var. Bunlar, kar fırtınası, kar yağışı, rüzgar hızı ve sıcaklık farklılıklarıdır. Kar fırtınası ve kar yağışı çok şiddetli yaşandıysa 24 saat sonrasında çığ felaketini beklemeye başlamak gerekir. Tunceli, Bitlis, Van ve Bingöl gibi bölgelerimiz çok büyük risk taşımaktadır. Buna ek olarak kayak bölgelerinde de tedbirlerini alınması gerekiyor."

Çığ felaketini durdurmanın mümkün olmadığını fakat tedbir alınması gerektiğini belirten Sırdaş: "Bu tür felaketlerin izlenmesi, riskli bölgelere çitler ve kar fırtınasını engelleyecek yapıların yapılması, ağaçlandırma çalışmalarının oluşturulması gerekir. Risk taşıyan bölgelerde profesyonel kurtarıcıların bulunması gerekiyor. Buna ek olarak belirli yaşlarda başlayarak bu tedbirler çocuklara aktarılmalıdır." şeklinde konuştu.