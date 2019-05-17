Van'da kaçak göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 5 ölü, 37 yaralı

Kaza, Tuşba ilçesi Ağartı Mahallesi'de yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaçak göçmenleri taşıyan C.K. yönetimindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 37 kişide yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Ulusal Medikal Arama Kurtarma (UMKE) ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıların 20'si YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezine 17'si ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay sonrası bölgeye gelen Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan ilk incelemelerin ardından cesetler, detaylı otopsi için Van Adli Kurumuna götürüldü. Kaza sonrası sürücü C.K. gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.