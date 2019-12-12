Vatanın yılmaz bekçileri kamerada...Karı-koca PÖH birlikte operasyona katıldı
Siirt'te görev yapmakta olan karı koca "PÖH" askerliği anlattı.
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