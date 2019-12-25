Yangınlara karşı bor madeninden 'jel' ürettiler

Sakarya Üniversitesi bünyesinde oluşturulan Yangın Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Yangın Güvenliği Bölümünce bor madeninden geliştirilen jel, yangına maruz kalan bölgelerdeki direncin artmasını sağlıyor.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Yangın Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Yangın Güvenliği Bölümünce yangına maruz kalan bölgelerdeki direnci artırmak amacıyla bor madeninden jel üretildi.

Merkezde, Türkiye'de oluşabilecek her tür yangının önlenmesi, yangınların çıkış nedenleri ve zararlarının en aza indirilmesi hedefiyle çalışmalar yapılıyor.

Merkez Müdürü ve Dünya Yanma Enstitüsü Türkiye Seksiyonu Başkanı Prof. Dr. Hakan Serhad Soyhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangınla ilgili yerli teknolojilerin geliştirilmesi üzerine çalışmalar yürüttüklerini söyledi.