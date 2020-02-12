Yanlış teşhise 2 milyon tazminat | Video

Siirt’te erken doğumla dünyaya gelen ve tedavisi için Batman’a sevk edilen bebek, doktorun yanlış teşhisi nedeni ile yüzde 90 görme engelli kaldı. Hastane ve doktor hakkında şikayetçi olan aile, yasal faizi ile birlikte 2 milyon lira tazminat kazandı.