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YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! Üniversite ek kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak?

Üniversite ek kayıt işlemleri için geri sayım başladı. ÖSYM, YKS ek yerleştirme sonuçlarını bugün açıkladı. ÖSYM'nin resmi internet sitesi ais.osym.gov.tr'nin uzantısı olan sonuc.osym.gov.tr üzerinden duyurulan sonuçlar, T.C Kimlik ve şifre ile öğreniliyor. Sonuçları öğrenen adaylar, yerleştikleri üniversitelere önce ön kayıt, daha sonra ise kayıt yaptıracak. Ön kayıt ve asıl kayıt işlemleri için tarihler belirlendi. Belirtilen tarihlerde kayıt işlemlerini gerçekleştirmeyen öğrenciler haklarını kaybedecek. Peki, üniversite ek kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak? İşte tüm detaylar...

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YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! Üniversite ek kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak?
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