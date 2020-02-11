Yollar buz pistine döndü...Sürücüler buzlu yollarda hakimiyet sağlamakta zorlandı | Video
Karabük’te sabah saatlerinde tekrar etkisini gösteren kar yağışının ardından buz pistine dönen yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Buz nedeniyle ilerleyemeyen araçlara vatandaşlar yardımcı oldu. İl genelinde ve ilçelerinde sabah saatlerinde tekrar başlayan kar, soğuğun etkisiyle bugün yolların buz tutmasına neden oldu. Buz pistini anımsatan yollarda sürücüler araçlarının hakimiyetini sağlamakta zorlandılar. Yokuş çıkan araçlar buzlanma nedeniyle ilerleyemezken, patinaj çeken araçlara vatandaşlar yardımcı oldu. Bazı bölgedeler de otobüsler güzergahlarını değiştirerek yolculuklarına devam ederken Karabük Belediyesi ekipleri tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:48
01:21
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması | Video 11.02.2020 | 15:11
01:30
03:36
01:26
Başkan Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Bedelini çok ağır ödeyecekler | Video 11.02.2020 | 14:51
02:53
İstanbul’da Özel Harekat destekli gasp operasyonu kamerada | Video 11.02.2020 | 14:39
35:48
CHP ve FETÖ işbirliği! CHP FETÖ'ye nasıl destek verdi | Video 11.02.2020 | 14:35
02:03
Bakıcı fiyatları ne kadar? Anne ve babalara tavsiyeler! | Video 11.02.2020 | 14:29
02:50
01:39
02:36
06:38
02:10
Brezilya'da toprak kayması! Evleri böyle yuttu | Video 11.02.2020 | 12:15
00:49
Trafik canavarı hem alkollü araç kullandı hem drift yaptı | Video 11.02.2020 | 12:02
00:32
04:18
01:15
Gizemli hayırsever Robin Hood şimdi de Osmaniye'de | Video 11.02.2020 | 11:40
02:52
01:32
30:20
Son dakika! MHP Lideri Devlet Bahçeli'den flaş Rusya açıklaması | Video 11.02.2020 | 11:13