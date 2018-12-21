Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi 1 ölü, 20 yaralı

Kaza sabah saatlerinde Yozgat-Ankara karayolunun Yerköy Sekili Köyü mevkiinde meydana geldi. Ankara'dan Yozgat'a giden Ekrem Demir yönetimindeki 16 AL 834 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada yolculardan Zahide Öz, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Ekrem Demir ile birlikte 20 kişi ise yaralandı. Yaralılara, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti. Yaralılardan 3'ü, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi, diğerleri ise Yozgat ve Yerköy'deki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.