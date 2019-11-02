Web TV Haber YPG/PKK'lı teröristin telefonundan çıkan görüntüler kan dondurdu! Kadın ve çocuğu katlettiler...

YPG/PKK'lı teröristin telefonundan çıkan görüntüler kan dondurdu! Kadın ve çocuğu katlettiler...

02.11.2019 | 01:07

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen ve özgürlüğüne kavuşan Resulayn'da etkisiz hale getirilen bir teröristin telefonundan çıkan görüntüler kan dondurdu. Teröristin telefonundan çıkan görüntülerde Muceybira köyünde sivilleri, Hain Araplar diyerek katlettikleri ve bir eve alçakça saldırdıkları görülüyor. Eve girdikten sonra içerde bulunan kadına silah ile vuran alçak teröristler sonrasında bir çocuğu da darp ediyor. Sonrasında hem çocuğu hem de kadını katleden alçaklar evi ateşe veriyor.

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