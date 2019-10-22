YPG/PKK'lı teröristler için geri sayımda son saatler!

ABD ile varılan anlaşma ile besleyip silahlandırdığı PKK/YPG'li teröristleri geri çekmesi için tanınan sürenin bitmesine sayılı saatler kaldı. Barış Pınarı Harekatı ile yolun sonuna gelen ABD ve diğer terörist destekçisi ülkelerin beslemesi PKK/YPG'li teröristler eğer kaçmazlarsa Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından imha edilecekler.