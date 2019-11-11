YPG/PKK'lı teröristler Kamışlı'da bomba yüklü araçla saldırdı: 3 sivil öldü!
YPG/PKK'lı teröristler, Suriye'nin Kamışlı kentinde bomba yüklü 3 araçla saldırı düzenlendi. Bombalı hain saldırıda 3 sivilin öldüğü bildiridldi.
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