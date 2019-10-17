YPG/PKK'lı teröristlerin sivillere saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı!
Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bölgelerden, Mardin'in Nusaybin ilçesine düzenlenen ve 8 kişinin şehit düştüğü, 35 kişinin yaralandığı saldırı anı bir binaya ait güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Mardin Nusaybin'de binanın bahçesi, girişi ve içerisinde güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere, havan mermilerinin düştüğü ve saldırının şiddeti yansıyor.
Görüntülerde, havan mermisinin düşmesinin ardından patlama anı, oluşan tahribat ve vatandaşların paniği görülüyor.
Patlamadan sonra binaya sığınan ve koşuşturanların yer aldığı görüntülerde, bir annenin kucağındaki çocuğunu korumaya çalıştığı, yaralanan bir kişinin de yerde süründüğü görülüyor.
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