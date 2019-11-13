Yunanistan'a iade edilen DEAŞ’lı terörist tampon bölgede kaldı!
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nda yakalanarak, Pazartesi günü Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'ndan sınır dışı ettiği ancak Yunanistan'ın kabul etmediği DEAŞ'lı Muhammad Darwis B.'nin (39) tampon bölgedeki üçüncü gününde bekleyişi sürüyor. DEAŞ'lı teröristin, geceyi tampon bölgeye çekilen araçta geçirdiği belirtildi.
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