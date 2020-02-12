Web TV Haber Zigana Dağı'nda çığ düştü! | Video

Zigana Dağı'nda çığ düştü! | Video

Zigana Dağı'nda çığ düştü! | Video
12.02.2020 | 10:04

Trabzon- Gümüşhane sınırındaki Zigana Dağı Geçidi’ne çığ düşmesi sonucu yol ulaşıma kapandı, seyir halindeki 3 araç hasar gördü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Zigana Dağı Tüneli çıkışındaki çığ hadisesinde yaralımız yok." bilgisini verdi.

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