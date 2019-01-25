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Zonguldak'ta kızların sokak ortasındaki tekme tokat kavgası kamerada!

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde iki genç kızın sokak ortasında tekme tokat kavga etmesi cep telefonu tarafından kaydedildi. Kavga eden kızları mahalle sakinleri güçlükle sakinleştirebildi.

Kdz. Ereğli'de Sokak ortasında kavga eden 3 kızın görüntüler cep telefonu kameralarına yansıdı. Kızların kavgası Kepez Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı erkek arkadaşına aşık olan iki genç kız arasında önce tartışma yaşandı, ardından da kavgaya tutuştu. O sırada yoldan geçen yaşlı bir adam kızlara bastonu ile müdahale edip ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Kavga sesleri üzerine olay yerine gelen mahalle sakinleri kızları güçlükle ayırabildi. İki genç kız kavganın ardından bir birlerine sözlü olarak hakaretlerde bulunmaya devam etti.


Kavga eden kızlar daha sonra olay yerinden ayrılarak uzaklaştı.

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Zonguldak'ta kızların sokak ortasındaki tekme tokat kavgası kamerada!
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