Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Hercai 10. Bölüm tamamı tek parça tıkla hemen izle!

Hercai 10. Bölüm'de Miran Reyyan’a olan aşkını için Nasuh Ağa'ya reddedemeyeceği bir teklifle geliyor. Gönül her şeyin bittiğini düşünürken, Azize ve Sultan'ın bu duruma karşı hamlesi nasıl olacak? Hercai 10. Bölüm tamamı tek parça olarak yayınlandı.

Hercai 10. Bölüm izle Yeni Bölüm izle

Azize Aslanbey'in, Şadoğlu konağını almak için yaptığı hamle sonrası Miran'ın düşmanlığı bitireceğim karşılığında sadece Reyyan'ı istiyorum, teklifiyle Nasuh Ağa'nın karşısına geçmiştir. Miran ve Nasuh arasındaki restleşmenin sonucu bir kere daha iki konak arasındaki dengelerin değişmesine neden olacak mı? Reyyan, Miran'ın teklifine nasıl karşılık verecek? Diğer yandan Miran'ın avuçlarından kayıp gitmesini istemeyen Gönül'ün planları gün yüzüne çıkar. Olanlara daha fazla seyirci kalamayan Miran boşanma kararı alır. Bu durum Aslanbey konağında ikinci bir depreme neden olur. Bu sefer Miran'ın kesin kararlı olduğunu gören Gönül her şeyin bittiğini düşünürken, Azize ve Sultan'ın bu duruma karşı hamlesi nasıl olacak?

Hercai son bölüm izle

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN ÇOK İZLENEN VİDEOLAR
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
  • HER ZAMAN
Sabah TV
;
ARKADAŞINA GÖNDER
Hercai 10. Bölüm tamamı tek parça tıkla hemen izle!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına " ; " koyunuz
BİZE ULAŞIN