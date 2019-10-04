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Hercai 15. son bölüm fragmanı yayınlandı!

Hercai 15. son bölüm fragmanı yayılandı! Atv'nin en çok izlenen dizilerinden Hercai 15. yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Fragmanın yayınlanmasıyla izleyenleri heyecanlandıran dizinin yeni bölümünde neler olacak? Hercai 15. son bölüm fragmanını buradan hemen izleyebilirsiniz. “Ben yanındayken hiçbir şey zor değil..."

Bu aşkı intikama dahil edeceğim diyen Azize Aslanbey, kurduğu oyunla yeni bir başlangıç yapmak isteyen Miran ve Reyyan'ın Aslanbey konağına geri dönmesini sağlar. Her şey planladığı gibi gitmesine rağmen Azize Aslanbey gerçekten bu oyunun kazananı olacak mıdır? Üst üste saldırıların hedefi olan Miran, babaannesinin baskılarına rağmen Reyyan'a verdiği söze karşılık Şadoğlu ailesine hesap sormaya gitmez ve durmaya karar verir. Miran'ın değişmeye başlaması Reyyan'ın aşkları için verecekleri mücadelede tüm engelleri aşacaklarına dair inancını güçlendirir. Diğer yandan Reyyan'ın Aslanbey konağında kalmasını istemeyen Hazar gerçekleri ortaya çıkarmak için Miran'a yapılan saldırıları araştırmaya başlar. Hazar'ın bu hamlesiyle Azize'nin kurduğu planlar tehlikeye girer.
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Hercai 15. son bölüm fragmanı yayınlandı!
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