Web TV Hercai Hercai 20. bölüm son bölüm tek parça izle

Hercai 20. bölüm son bölüm tek parça izle

09.11.2019 | 00:30

Ailesi ve aşkı arasında kalan Reyyan! Ekranların reyting rekorları kıran dizisi Hercai, atv'de ekranlara geldi ve yine çok konuşuldu. Yeni bölümü merakla beklenen dizide yaşanan gelişmeler, hayranları arasında çok konuşuldu. İşte Hercai yeni bölüm 20. bölüm tek parça hemen izle. Hercai son bölüm full izle

Hercai 20. Bölüm izle yeni bölüm izle

Masumiyetini kanıtlamak için Miran ve Reyyan'la konuşmak için Aslanbey konağına giden Hazar hiç beklemediği bir durumla karşılaşır. Reyyan avluda hareketsiz yatan babasının başında Miran'ı gördüğünde büyük bir şok geçirir. Bugüne kadar Miran'ı intikamdan vazgeçirmeye çalışan ve babasının masum olduğunu savunan Reyyan'ın olaylar karşısında Miran'a olan güveni büyük bir sınavdan geçecektir. Hazar'a karşı öfkesini her fırsatta dile getiren Miran, Hazar'ın düşmesiyle bütün şüpheleri üstüne çeker. Miran ve Reyyan'ın aşkları en büyük sınavını verirken, acaba 27 yıllık acı ve öfkenin sonucunda Hazar Şadoğlu'nun hayatına kast eden kişi gerçekten Miran Aslanbey midir? Yoksa her geçen gün gittikçe kuvvetlenerek büyüyen bu masalsı aşkın sonsuza kadar yarım kalmasını isteyen başka birisi midir?

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