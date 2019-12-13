Web TV Hercai Hercai 25. son bölüm fragmanı yayınlandı - Hemen izle!

Hercai 25. son bölüm fragmanı yayınlandı - Hemen izle!

13.12.2019 | 15:08

Hercai 25. son bölüm fragmanı yayınlandı. Atv'nin en çok izlenen ve en sevilen dizilerinden Hercai bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümüyle evlerinize konuk oluyor. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizinin yeni bölümünde neler olacağı ise merak konusu. İlgiyle takip edilen dizi Hercai 25. son bölüm fragmanını buradan hemen izleyebilirsiniz. "Artık boşanmak için önünde bir engel kalmadı!"

HERCAİ 25. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Miran için bardağı taşıran son damla, Reyyan'ın bu zamana kadar sözüne güvenmemesi ve Elif'in gerçekleri söylemesine rağmen oyun kurduğunu düşünmesi olur. Hazar'ın gerçeği itiraf etmesi Reyyan ve Miran arasındaki tüm dengeleri değiştirir. Bir yandan Miran'a kendisini affettirmeye çalışan Reyyan diğer taraftan ailesinin söylemiş olduğu yalanın hayal kırıklığıyla baş etmeye çalışır. Elif'in Şadoğlu konağına gittiğini öğrenen Azize kontrolünü kaybeder. Şadoğlu konağında bir kere daha karşı karşıya gelen iki ailenin restleşmesi Azize'nin zor bir seçim yapmasına neden olur. Bu sırada Miran'ın Reyyan'ı affetmeyeceğini düşünen Gönül'ün gerçek yüzü yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlar. Diğer yandan Miran'a yan yanayken daha güçlü olduklarını göstermek isteyen Reyyan, acısını hafifletmek için annesinin geçmişine sığınan Miran'ı bulduğunda hiç beklenmeyen bir gerçeğin ortaya çıkması tüm yaşananların seyrini değiştirir.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

00:45
Hercai 25. son bölüm fragmanı yayınlandı - Hemen izle! 13.12.2019 | 15:08
02:44:29
Hercai 24. son bölüm tamamı tek parça yayınlandı! atv'nin sevilen dizisi Hercai yeni bölüm izle 06.12.2019 | 08:08
00:44
Hercai 24. Bölüm (6 Aralık 2019 Cuma) son fragmanı yayınlandı izle! Miran o geçmişe rağmen sözünü tutabilecek mi? 05.12.2019 | 10:05
04:28
Mümin Sarıkaya'dan 'Ben Yoruldum Hayat'la Hercai'de gözyaşlarının sel olduğu o anlar... 30.11.2019 | 09:21
00:44
Hercai 24. Bölüm (6 Aralık 2019 Cuma) fragmanı yayınlandı izle! Miran öğrendiği o yıkıcı gerçekle... 30.11.2019 | 09:15
02:47:48
Hercai 23. Bölüm tamamı (29 Kasım 2019 Cuma) kesintisiz tek parça izle! Bu mektup Miran Reyyan aşkının... 30.11.2019 | 07:56
00:54
Hercai 24. bölüm fragmanı yayınlandı 30.11.2019 | 00:36
02:47:48
Hercai 23. bölüm tek parça izle 30.11.2019 | 00:34
00:54
Hercai 23. bölüm fragmanı yayınlandı 23.11.2019 | 01:34
02:46:59
Hercai 22. bölüm tek parça izle 23.11.2019 | 00:32
00:56
Hercai 22. son bölüm ikinci fragmanı yayınlandı 22.11.2019 | 11:28
00:45
Hercai 22. Bölüm (22 Kasım 2019 Cuma) fragmanında Reyyan-Miran aşkında silahların gölgesinde şok ayrılık! 16.11.2019 | 09:14
02:22:58
Hercai 21. son bölüm tamamı tek parça izle! 16.11.2019 | 00:49
00:45
Hercai 21. son bölümden ikinci fragman yayınlandı! 14.11.2019 | 12:14
00:45
Hercai'de Miran ile Reyyan'ın 21. Bölüm'de mağaradaki bu sahneleri olay olacak! (15 Kasım 2019 Cuma) 10.11.2019 | 11:18
00:45
İşte Hercai 21. Bölüm Fragmanı ve Miran ile Reyyan aşkının olay olacak romantik sahneleri... 10.11.2019 | 08:27
02:41:29
Hercai 20. bölüm son bölüm tek parça izle 09.11.2019 | 00:30
00:35
Hercai 20. Bölüm Fragmanı'ndaki şok ölüm sahnesi, imkansız aşkın sonu olacak mı? (8 Kasım 2019 Cuma) 06.11.2019 | 12:07
02:53:48
Hercai 19. bölüm tek parça izle 02.11.2019 | 01:36
01:00
Hercai 19.Bölüm fragmanında Miran ve Reyyan arasında çok konuşulacak duygusal sahne! 01.11.2019 | 09:49

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN