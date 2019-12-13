Hercai 25. son bölüm fragmanı yayınlandı - Hemen izle!

Hercai 25. son bölüm fragmanı yayınlandı. Atv'nin en çok izlenen ve en sevilen dizilerinden Hercai bu akşam ekranlara gelecek yeni bölümüyle evlerinize konuk oluyor. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizinin yeni bölümünde neler olacağı ise merak konusu. İlgiyle takip edilen dizi Hercai 25. son bölüm fragmanını buradan hemen izleyebilirsiniz. "Artık boşanmak için önünde bir engel kalmadı!"

HERCAİ 25. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Miran için bardağı taşıran son damla, Reyyan'ın bu zamana kadar sözüne güvenmemesi ve Elif'in gerçekleri söylemesine rağmen oyun kurduğunu düşünmesi olur. Hazar'ın gerçeği itiraf etmesi Reyyan ve Miran arasındaki tüm dengeleri değiştirir. Bir yandan Miran'a kendisini affettirmeye çalışan Reyyan diğer taraftan ailesinin söylemiş olduğu yalanın hayal kırıklığıyla baş etmeye çalışır. Elif'in Şadoğlu konağına gittiğini öğrenen Azize kontrolünü kaybeder. Şadoğlu konağında bir kere daha karşı karşıya gelen iki ailenin restleşmesi Azize'nin zor bir seçim yapmasına neden olur. Bu sırada Miran'ın Reyyan'ı affetmeyeceğini düşünen Gönül'ün gerçek yüzü yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlar. Diğer yandan Miran'a yan yanayken daha güçlü olduklarını göstermek isteyen Reyyan, acısını hafifletmek için annesinin geçmişine sığınan Miran'ı bulduğunda hiç beklenmeyen bir gerçeğin ortaya çıkması tüm yaşananların seyrini değiştirir.