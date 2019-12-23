Hercai 27. Bölüm (27 Aralık 2019 Cuma) fragmanındaki Miran'la Reyyan'ın romantik aşk sahneleri çok konuşulacak!

atv'nin Cuma akşamlarının tek galibi olan dizisi Hercai'nin 27 Aralık 2019 Cuma akşamı yayınlanacak olan 27. Bölüm fragmanındaki; Miran'la Reyyan'ın romantik aşk sahneleri çok konuşulacak! 'Benim özüm sensin...'