Hercai 28. son bölüm ikinci fragmanı yayınlandı! - Hemen izle

Hercai 28. son bölüm ikinci fragmanı yayınlandı. Atv'nin en çok izlenen dizilerinden Hercai bu akşam yepyeni bölümüyle ekranlara gelecek. Hayranlarının ilgiyle takip ettiği dizi Hercai 28. son bölümde neler olacak? Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizinin yeni bölümünden ikinci fragman yayınlandı.