Hercai 31. son bölümden ikinci fragman yayınlandı! Miran'ın intikam arzusu | Video

Hercai 31. son bölümden ikinci fragman yayınlandı! Atv'nin en çok izlenen dizilerinden Hercai bu hafta ekranlara gelecek yeni bölümüyle izleyici meraklandırıyor. Yayınlanan her bölümüyle hayranlarını ekran başına kilitleyen dizinin yeni bölümünde neler olacak? Hercai 31. son bölümden yayınlanan ikinci fragman bu akşam evlerinize konuk olacak yeni bölüm heyecanını arttırdı! İşte tüm detaylar...

HERCAİ 31. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Miran, Hazar'ın verdiği mektubun gerçekliğini kabul etmekte zorlanır ama artık göz ardı edemeyeceği bu durum karşısında babaannesiyle yüzleşmeye karar verir. Azize hazırlıksız yakalandığı bu durumun içinden çıkmak için yeni bir oyun kurmaya çalışsa da Miran'ın sarsılan güveni Azize'nin başarılı olmasını engeller. Durumun vahametiyle kendi çıkarlarının harcanmasını istemeyen Sultan cesur bir hamle yaparak Azize'nin dolduramadığı boşlukları doldurup Miran'ın aklını karıştırmaya çalışırken Azize'yi geri ödemek zorunda olduğu bir borcun içerisine sokar. Mektubun ortaya çıkmasıyla beraber intikam oyununda da sona gelindiğini düşünen Hazar bu sefer Dilşah hakkında öğrendiği yeni bilgilerle babasının kendisinden bir şeyler sakladığını keşfeder. Miran'ın intikam arzusuyla başlatmış olduğu bu oyun geçmişin bütün bilinmeyenlerini tek tek ortaya çıkarırken, büyük hesaplaşmalar iki aile arasındaki bütün dengeleri değiştirecektir.