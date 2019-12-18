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Rahim sarkması nasıl tedavi edilir?

18.12.2019 | 09:49

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Taner Usta rahim sarkmasının nasıl tedavi edildiğini açıkladı. Son yirmi yıl içerisinde tıp alanında kendine büyük yer bulan robotik cerrahi günümüzde en sık jinekoloji ve üroloji operasyonlarında tercih ediliyor. Klasik laparoskopik yöntemin daha gelişmiş versiyonu olan bu yöntem ile laparoskopik yöntemin kısıtlamaları ortadan kalkar. Da Vinci robotunun kolları onlarca kez büyütme yapan ve üç boyutlu görüntü sunan kameraları ile operasyon bölgesi hakkında geniş bilgi sağlar. Ayrıca çok derin yerlere ulaşabilmesi sayesinde bu bölgelerde konforlu ve güvenli bir çalışma ortamı meydana gelir. 3 boyutlu yani derinlik de içeren görüntüleme teknolojisi sayesinde ameliyat bölgesi çevresinde yer alan hassas dokuya herhangi bir zarar verilmeden operasyon tamamlanabilir.

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