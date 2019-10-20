Tüp bebek tedavisi nedir?
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Turgut Aydın, “Tüp bebek tedavisi nedir?” sorusuna cevap verdi. Tüp bebek tedavisi kısaca kadının yumurtası ve erkeğin spermini dışarda birleştirerek uygulanan bir yöntemdir. Birleştirilen yumurta ve sperm sonrasında kadının rahmine transfer edilir. Bu yöntemle tüpleri tıkanmış kadınların ve gebe kalamayan çiftlerin çocuk sahibi olması amaçlanmaktadır.
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