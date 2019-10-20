Tüp bebek tedavisinin aşamaları nelerdir?
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Turgut Aydın, “Tüp bebek tedavisinin aşamaları nelerdir?” sorusunu ayrıntılarıyla açıkladı. Tüp bebek tedavisinde öncelikle bir ilaç yardımıyla çok sayıda yumurta geliştirmek gerekmektedir. İstenilen sayıya ulaşıldıktan sonra yumurta olgunlaştırılır. Olgunlaştırılan bu yumurtalar dışarıya alınarak spermle birleştirilmektedir.
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