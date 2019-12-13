Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Esen, çarpıntı sonrası izlenecek yolu anlattı. Çarpıntıyı tespit edebilmek için birden fazla yöntem bulunuyor. Bu yöntemlerden bazıları; düz elektrokardiyografi denilen EKG yansımasıdır. EKG ile tespit edilemeyen çarpıntılar holter monitörizasyonu adı verilen veya 24 saatlik EKG monitörizasyonu ile tespit ediliyor. İşte çarpıntı sonrası izlenecek yöntemler…