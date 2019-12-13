Gebelik döneminde kalp sağlığı
Gebelik dönemi kadınların hayatında önemli yer tutmaktadır. Bu dönemde çok sık doktor kontrolünden geçen kadınlar sağlıklı olmak için de beslenmelerini ve hareketlerine dikkat etmektir. Kalp sağlığı açısından en önemli konu ise gebelerde yüksek tansiyon. Yüksek tansiyon özellikle 20. haftanın sonunda başlıyorsa preeklampsi adı verilen bir süreçle ilişkili olup daha büyük bir sağlık probleminin bir parçası olabilmektedir. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Esen, gebelik döneminde kalp sağlığı ile ilgili bilgiler verdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:23
Gebelik döneminde kalp sağlığı 13.12.2019 | 11:24
00:59
Çarpıntı sonrası izlenecek yöntemler 13.12.2019 | 11:24
00:58
Kalp çarpıntısı nedir? 13.12.2019 | 11:24
01:39
Akciger embolisi nedir? 17.10.2019 | 12:33
02:22
Kalp yetmezliği hangi belirtilerle kendisini gösteriyor? 15.11.2018 | 09:10
01:53
Kalp çarpıntısı neden olur, tedavisi nasıl yapılır? 15.11.2018 | 09:10
02:55
Bypass ameliyatında dikkat edilmesi gerekenler 08.08.2018 | 15:59
01:59
Kalp yetersizliğinin altında hangi nedenler yatıyor? 07.03.2018 | 16:18
01:24
Kalp kapak ameliyatları kimlere uygulanır? 05.10.2017 | 10:11
Yaşamsal tıp hangi hastalıkların tedavisinde yardımcı olur? 29.08.2016 | 17:24
Yaşamsal tıbbın tedavi metotları nelerdir? 29.08.2016 | 17:23
Stentler nedir? Stent nasıl uygulanır? 29.04.2015 | 09:32
Koroner Bypass ameliyatı nedir? 29.04.2015 | 10:23
Kalp ritim bozukluğu nedir? Kalp ritim bozukluğunun belirtileri nelerdir? 29.04.2015 | 10:25
Kalp kapağı ameliyatı nedir? Kalp kapağı ameliyatı nasıl yapılır? 29.04.2015 | 10:17
Anjiyografi nedir? 16.06.2015 | 14:19
Kalbinde bıçakla geldi yürüyerek çıktı 17.06.2015 | 12:53
Sigarayla oruç açanlara uyarı 20.06.2015 | 11:15