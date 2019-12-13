Gebelik dönemi kadınların hayatında önemli yer tutmaktadır. Bu dönemde çok sık doktor kontrolünden geçen kadınlar sağlıklı olmak için de beslenmelerini ve hareketlerine dikkat etmektir. Kalp sağlığı açısından en önemli konu ise gebelerde yüksek tansiyon. Yüksek tansiyon özellikle 20. haftanın sonunda başlıyorsa preeklampsi adı verilen bir süreçle ilişkili olup daha büyük bir sağlık probleminin bir parçası olabilmektedir. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Esen, gebelik döneminde kalp sağlığı ile ilgili bilgiler verdi.