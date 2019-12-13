İleri yaştaki hastalarda atriyal fibrilasyon (ritim bozukluğu) nedir?

İleri yaşlarda en sık görülen rahatsızlıklardan biri ritim bozukluğudur. Ritim bozukluğu hisseden 65 yaş üzerindeki tansiyon, şeker hastalığı, böbrek hastalığı olan kişilerde özellikle ritim bozukluğunun adını koyana kadar teşhis süreçlerine devam edilmelidir. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Esen, özellikle ileri yaşlarda ortaya çıkan ritim bozukluğu ve tedavi süreciyle ilgili bilgiler verdi.