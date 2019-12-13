İleri yaştaki hastalarda atriyal fibrilasyon (ritim bozukluğu) nedir?
İleri yaşlarda en sık görülen rahatsızlıklardan biri ritim bozukluğudur. Ritim bozukluğu hisseden 65 yaş üzerindeki tansiyon, şeker hastalığı, böbrek hastalığı olan kişilerde özellikle ritim bozukluğunun adını koyana kadar teşhis süreçlerine devam edilmelidir. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Esen, özellikle ileri yaşlarda ortaya çıkan ritim bozukluğu ve tedavi süreciyle ilgili bilgiler verdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:15
İleri yaştaki hastalarda atriyal fibrilasyon (ritim bozukluğu) nedir? 13.12.2019 | 11:24
01:23
Gebelik döneminde kalp sağlığı 13.12.2019 | 11:24
00:59
Çarpıntı sonrası izlenecek yöntemler 13.12.2019 | 11:24
00:58
Kalp çarpıntısı nedir? 13.12.2019 | 11:24
01:39
Akciger embolisi nedir? 17.10.2019 | 12:33
02:22
Kalp yetmezliği hangi belirtilerle kendisini gösteriyor? 15.11.2018 | 09:10
01:53
Kalp çarpıntısı neden olur, tedavisi nasıl yapılır? 15.11.2018 | 09:10
02:55
Bypass ameliyatında dikkat edilmesi gerekenler 08.08.2018 | 15:59
01:59
Kalp yetersizliğinin altında hangi nedenler yatıyor? 07.03.2018 | 16:18
01:24
Kalp kapak ameliyatları kimlere uygulanır? 05.10.2017 | 10:11
Yaşamsal tıp hangi hastalıkların tedavisinde yardımcı olur? 29.08.2016 | 17:24
Yaşamsal tıbbın tedavi metotları nelerdir? 29.08.2016 | 17:23
Stentler nedir? Stent nasıl uygulanır? 29.04.2015 | 09:32
Koroner Bypass ameliyatı nedir? 29.04.2015 | 10:23
Kalp ritim bozukluğu nedir? Kalp ritim bozukluğunun belirtileri nelerdir? 29.04.2015 | 10:25
Kalp kapağı ameliyatı nedir? Kalp kapağı ameliyatı nasıl yapılır? 29.04.2015 | 10:17
Anjiyografi nedir? 16.06.2015 | 14:19
Kalbinde bıçakla geldi yürüyerek çıktı 17.06.2015 | 12:53
Sigarayla oruç açanlara uyarı 20.06.2015 | 11:15