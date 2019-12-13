Kalp çarpıntısı nedir?

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Esen, herkesin hayatında en az bir kez çarpıntı diye adlandırdığı rahatsızlıkla ilgili bilgiler verdi. Kalp atışlarında düzensiz düzensiz atışlar güçlü atışlar da kimi zaman çarpıntı olarak hissedilmektedir kişiler bunu çoğu zaman içimde bir heyecan hissediyorum kelimesi ile ifade ettikleri için de panik atak teşhisi ile yüz yüze kalmak durumunda kalırlar. İşte kalp çarpıntısı ile ilgili tüm merak edilenler…