Kalp damar hastalığı tespit edildikten sonraki süreç nasıl işler?

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Esen, kalp damar hastalığı tespit edildikten sonraki süreç hakkında bilgiler verdi. Kalp Damar Hastalığı tespit edildikten sonraki en önemli süreç bu damar hastalığında tedaviye gereksinim olup olmadığıdır. Seçeneklerini oluştururken damar akımının dokuda yarattığı oksijenlenmenin azalması olarak ifade edilen iskemiyi tespit etmek için bir takım testler uygulanır. Bu testlerin başında ise stres ekokardiyografi denilen yöntem gelir.