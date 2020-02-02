Kim Milyoner Olmak İster? 1 Şubat 2020 Cumartesi gecesine damga vuran 'İdrar' sorusu! | Video
atv'nin rakipsiz yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? 1 Şubat 2020 Cumartesi yayınında; Kenan İmrizalıoğlu'nun yarışmacıya yönelttiği 'Hangi hayvanlar bir iletişim biçimi olarak birbirlerinin yüzüne idrar yapar?' sorusu geceye damga vurdu!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:17
01:14:36
02:27:29
02:19:08
01:18
02:18:44
03:11
00:52
02:19:05
00:30
00:30
02:25
02:27
Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı izleyiciyi çileden çıkardı! 01.12.2019 | 14:52
02:18:21
01:42
02:12
02:19:07
03:20
02:19:11
02:19:11
Kim Milyoner Olmak İster? 844. son bölüm tamamı full izle! 17.11.2019 | 10:01