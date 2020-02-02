Kim Milyoner Olmak İster? 1 Şubat 2020 Cumartesi gecesine damga vuran 'İdrar' sorusu! | Video

atv'nin rakipsiz yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? 1 Şubat 2020 Cumartesi yayınında; Kenan İmrizalıoğlu'nun yarışmacıya yönelttiği 'Hangi hayvanlar bir iletişim biçimi olarak birbirlerinin yüzüne idrar yapar?' sorusu geceye damga vurdu!