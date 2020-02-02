Web TV Kim Milyoner Olmak İster Kim Milyoner Olmak İster? 1 Şubat 2020 Cumartesi gecesine damga vuran 'İdrar' sorusu! | Video

Kim Milyoner Olmak İster? 1 Şubat 2020 Cumartesi gecesine damga vuran 'İdrar' sorusu! | Video

Kim Milyoner Olmak İster? 1 Şubat 2020 Cumartesi gecesine damga vuran 'İdrar' sorusu! | Video
02.02.2020 | 11:36

atv'nin rakipsiz yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? 1 Şubat 2020 Cumartesi yayınında; Kenan İmrizalıoğlu'nun yarışmacıya yönelttiği 'Hangi hayvanlar bir iletişim biçimi olarak birbirlerinin yüzüne idrar yapar?' sorusu geceye damga vurdu!

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kim Milyoner Olmak İster? 1 Şubat 2020 Cumartesi gecesine damga vuran 'İdrar' sorusu! | Video 03:17
Kim Milyoner Olmak İster? 1 Şubat 2020 Cumartesi gecesine damga vuran 'İdrar' sorusu! | Video 02.02.2020 | 11:36
Kim Milyoner Olmak İster son bölüme damga vuran Ümmü Gülsüm Genç'e sorulan tüm sorular! İşte 250 bin TL'lik soru... 01:14:36
Kim Milyoner Olmak İster son bölüme damga vuran Ümmü Gülsüm Genç'e sorulan tüm sorular! İşte 250 bin TL'lik soru... 12.01.2020 | 10:04
Kim Milyoner Olmak İster? Yılbaşı Özel Programı tüm soru ve cevapları 31 Aralık 2019 Salı tamamı kesintisiz tep parça izle! 02:27:29
Kim Milyoner Olmak İster? Yılbaşı Özel Programı tüm soru ve cevapları (31 Aralık 2019 Salı) tamamı kesintisiz tep parça izle! 01.01.2020 | 09:11
Kim Milyoner Olmak İster? 28 Aralık 2019 Cumartesi tüm soru ve cevapları! Kenan İmirzalıoğlu, bu defa sürpriz... 02:19:08
Kim Milyoner Olmak İster? (28 Aralık 2019 Cumartesi) tüm soru ve cevapları! Kenan İmirzalıoğlu, bu defa sürpriz... 29.12.2019 | 11:47
Kim Milyoner Olmak İster'de ikinci soruda elenince sosyal medyada gündem oldu 01:18
Kim Milyoner Olmak İster'de ikinci soruda elenince sosyal medyada gündem oldu 22.12.2019 | 11:25
Kim Milyoner Olmak İster? 16 Aralık 2019 Pazartesi tüm soru ve cevapları tamamı kesintisiz tek parça izle! 02:18:44
Kim Milyoner Olmak İster? (16 Aralık 2019 Pazartesi) tüm soru ve cevapları tamamı kesintisiz tek parça izle! 17.12.2019 | 09:26
Kim Milyoner Olmak İster?'e damga vuran 60 Bin TL'lik 'Walkman' sorusu! 16 Aralık 2019 Pazartesi 03:11
Kim Milyoner Olmak İster?'e damga vuran 60 Bin TL'lik 'Walkman' sorusu! (16 Aralık 2019 Pazartesi) 17.12.2019 | 08:44
Kim Milyoner Olmak İster?'de Umarım 'Caps'im yapılmaz diyen Serpil Hanım bu cevabıyla sosyal medyada olay oldu! 7 Aralık Cumartesi 00:52
Kim Milyoner Olmak İster?'de "Umarım 'Caps'im yapılmaz" diyen Serpil Hanım bu cevabıyla sosyal medyada olay oldu! (7 Aralık Cumartesi) 08.12.2019 | 09:34
Kim Milyoner Olmak İster? 7 Aralık Cumartesi tüm soru ve cevapları tamamı izle! Milyoner'e damga vuran yarışmacı... 02:19:05
Kim Milyoner Olmak İster? 7 Aralık Cumartesi tüm soru ve cevapları tamamı izle! Milyoner'e damga vuran yarışmacı... 08.12.2019 | 08:40
Kim Milyoner Olmak İster? 2 Aralık 2019 Pazartesi tüm soru ve cevapları tamamı kesintisiz izle! 00:30
Kim Milyoner Olmak İster? (2 Aralık 2019 Pazartesi) tüm soru ve cevapları tamamı kesintisiz izle! 03.12.2019 | 09:03
Kim Milyoner Olmak İster? tüm soru ve cevapları 30 Kasım 2019 Cumartesi tamamı kesintisiz tek parça izle! 00:30
Kim Milyoner Olmak İster? tüm soru ve cevapları (30 Kasım 2019 Cumartesi) tamamı kesintisiz tek parça izle! 02.12.2019 | 09:27
İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sabrı ve 'Kim Milyoner Olmak İster?'de herkesin konuştuğu o yarışmacı... 30 Kasım 2019 Cumartesi 02:25
İşte Kenan İmirzalıoğlu'nun sabrı ve 'Kim Milyoner Olmak İster?'de herkesin konuştuğu o yarışmacı... (30 Kasım 2019 Cumartesi) 02.12.2019 | 09:23
Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı izleyiciyi çileden çıkardı! 02:27
Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı izleyiciyi çileden çıkardı! 01.12.2019 | 14:52
Kim Milyoner Olmak İster? 23 Kasım 2019 Cumartesi tüm soru ve cevapları tamam kesintisiz tek parça izle! 02:18:21
Kim Milyoner Olmak İster? (23 Kasım 2019 Cumartesi) tüm soru ve cevapları tamam kesintisiz tek parça izle! 24.11.2019 | 09:48
'Kim Milyoner Olmak İster?'deki Tuncel Kurtiz sorusu Kenan İmirzalıoğlu'nu böyle duygulandırdı 01:42
'Kim Milyoner Olmak İster?'deki Tuncel Kurtiz sorusu Kenan İmirzalıoğlu'nu böyle duygulandırdı 24.11.2019 | 09:43
Tüm jokerleri harcadı ama... 'Kim Milyoner Olmak İster?' 19 Kasım 2019 Pazartesi gecesine damga vuran soru! 02:12
Tüm jokerleri harcadı ama... 'Kim Milyoner Olmak İster?' 19 Kasım 2019 Pazartesi gecesine damga vuran soru! 19.11.2019 | 09:04
Kim Milyoner Olmak İster? 18 Kasım 2019 Pazartesi tüm soru ve cevapları tamamı kesintisiz tek parça izle! 02:19:07
Kim Milyoner Olmak İster? 18 Kasım 2019 Pazartesi tüm soru ve cevapları tamamı kesintisiz tek parça izle! 19.11.2019 | 08:59
'Kim Milyoner Olmak İster?'de Kenan İmirzalıoğlu'nun bu sorusu sosyal medyada olay oldu! 16 Kasım 2019 Cumartesi 03:20
'Kim Milyoner Olmak İster?'de Kenan İmirzalıoğlu'nun bu sorusu sosyal medyada olay oldu! (16 Kasım 2019 Cumartesi) 18.11.2019 | 09:22
Kim Milyoner Olmak İster? 16 Kasım 2019 Cumartesi tamamı kesintisiz tüm soru ve cevapları izle! 02:19:11
Kim Milyoner Olmak İster? (16 Kasım 2019 Cumartesi) tamamı kesintisiz tüm soru ve cevapları izle! 18.11.2019 | 09:06
Kim Milyoner Olmak İster? 844. son bölüm tamamı full izle! 02:19:11
Kim Milyoner Olmak İster? 844. son bölüm tamamı full izle! 17.11.2019 | 10:01

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN